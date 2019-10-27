В Пермском крае пропал частный самолет

Сегодня утром МЧС Пермского края возобновило поиски частного легкомоторного самолета Cessna. Накануне во время полета он исчез с радаров.

Самолетом управлял председатель Федерации сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов, пишет «Коммерсантъ», ему же и принадлежит воздушное судно. По предварительной информации, в самолете Белоглазов был один.

К поискам привлекли 102 человека и 46 единиц техники. В спасательной операции участвуют сотрудники МЧС и добровольцы.

Напомним, в августе в Самарской области рухнул одноместный самолет Як-55.

