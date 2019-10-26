Семь человек погибли при столкновении автобусов на Алтае

Сегодня утром на трассе в Алтайском крае столкнулись микроавтобус Fiat Ducato столкнулся с минивеном Nissan. В результате аварии погибли не менее семи человек, в числе которых как минимум один ребенок.

Также травмы получили не менее пяти человек. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в двух автобусах находилось 16 человек — сейчас спасатели уже извлекли и госпитализировали пострадавших.

ДТП произошло на 74-м км федеральной автомобильной дороги А-322. На этом участке трассы организовано реверсивное движение.

Напомним, в октябре в Башкирии столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В результате аварии один человек погиб, шестеро пострадали.

