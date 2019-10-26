В Альметьевске выбрали главу исполкома

Накануне на заседании Совета Альметьевского района и Альметьевского городского совета муниципальные депутаты избрали нового главу исполкома района. Им стал Марат Гифранов — ранее он был первым замруководителя исполкома.

Помимо него рассматривались еще две кандидатуры: Ильдар Хайдаров — председатель палаты имущественных и земельных отношений Азнакаевского муниципального района и генеральный директор АО «Альметьевск-Водоканал» Ильнар Мингазов.

Все три кандидата прошли конкурсные процедуры и представили свои программы, передает пресс-служба главы Альметьевского района.

Напомним, 2 октября исполнилось 100 дней, как во главе Альметьевского района стал Тимур Нагуманов, бывший бизнес-обмудсмен Татарстана. «Реальное время» подводило итоги этого периода его руководства.

