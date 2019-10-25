В Татарстане пропал 11-летний мальчик

Полиция начала поиски 11-летнего мальчика, пропавшего в поселке Васильево в Татарстане. Сейчас к поискам привлечен личный состав местного отдела полиции.

О случившемся сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы МВД республики. Издание отмечает, что мальчика взяли в семью из интерната, и ранее он уже сбегал из дома. В этот раз мальчик пропал по дороге в школу.

Как добавляет «Татар-информ», мальчика зовут Валерий, он был одет в темно-синие штаны и синюю куртку. В поселок мальчик с семьей переехал недавно, друзей на новом месте у него не было.