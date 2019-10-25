Итоги дня: стрельба в Забайкалье, иск против строительства мечети и ключевая ставка

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 25 октября.

В Забайкальском крае солдат-срочник застрелил восьмерых сослуживцев. Он открыл огонь во время пересменки караула. Стрельбу открыл 20-летний рядовой Шамсутдинов, среди погибших офицеры и рядовые.



В Казани жители решили подать первый в России групповой иск против строительства мечети во дворе. Они выступили против стройки, которая ведется в непосредственной близости от школы и детского сада.



Центробанк снижает ключевую ставку на 50 б.п., до 6,5% годовых. Решение принято в связи со снижением прогноза по инфляции.



Google проведет крупнейшее обновление за последние 5 лет. Компания внедряет новый алгоритм на основе искусственного интеллекта.



Глава Башкирии Радий Хабиров назначен секретарем республиканского отделения партии «Единая Россия». Теперь ему предстоит выполнять обязанности не только руководителя региона и премьер-министра республики, но и главы реготделения правящей партии.



В Татарстане на пост замминистра здравоохранения республики будет назначен заместитель главврача республиканского онкодиспансера Владимир Жаворонков. Он стал победителем конкурса «Лидеры России» и вошел в кадровый резерв президента РТ.

