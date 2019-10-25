Ozon представил специальную программу для самозанятых Татарстана

Онлайн-ретейлер Ozon представил реферальную программу для самозанятых. С ее помощью зарегистрировавшиеся смогут получать баллы, которые конвертируются в деньги.

Самозанятые могут получить у Ozon реферальный код и распространять его среди своих друзей, знакомых и подписчиков в соцсетях. С каждой покупки, при которой использовался код, начисляются баллы, сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана. Эти баллы можно использовать для новых покупок либо выводить их на персональный счет, переводя в рубли.

«Зарегистрированный пользователь с реферальным кодом — в Ozon его называют «менеджером» — будет иметь специальный доступ к акциям компании, которые сможет промоутировать для своих друзей и знакомых», — отмечается в сообщении.

Также компания будет проводить дистанционное обучение для менеджеров.

Кроме реферальной программы самозанятые уже получили доступ на маркетплейс компании. Также Ozon же сотрудничает с несколькими десятками самозанятых агентов доставки.

Напомним, сегодня казанский сортировочный центр Ozon начал принимать продукцию самозанятых. Это первый логистический хаб в России, организованный специально для самозанятых и региональных предпринимателей.

