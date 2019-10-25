«Синтез» сегодня сыграет с лидером чемпионата России — волгоградским «Спартаком»

Сегодня «Синтез» в рамках чемпионата России по водному поло проведет первый из двух запланированных матчей против волгоградского «Спартака».

«Спартак» стал единоличным лидером российского первенства, одержав в текущем сезоне 10 побед в 10 матчах. В активе «Синтеза» шесть побед, но казанцы пропустили четыре тура из-за участия в Лиге чемпионов.

Завтра команды проведут ответный матч. Сегодняшняя игра пройдет в родном бассейне казанской команды, начало встречи в 18.00 по мск.

