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«Синтез» сегодня сыграет с лидером чемпионата России — волгоградским «Спартаком»

13:31, 25.10.2019 1
«Синтез» сегодня сыграет с лидером чемпионата России — волгоградским «Спартаком»
Фото: sintez-kazan.ru

Сегодня «Синтез» в рамках чемпионата России по водному поло проведет первый из двух запланированных матчей против волгоградского «Спартака».

«Спартак» стал единоличным лидером российского первенства, одержав в текущем сезоне 10 побед в 10 матчах. В активе «Синтеза» шесть побед, но казанцы пропустили четыре тура из-за участия в Лиге чемпионов.

Завтра команды проведут ответный матч. Сегодняшняя игра пройдет в родном бассейне казанской команды, начало встречи в 18.00 по мск.

СпортВодные виды спорта Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 окт
    Синтез уже выиграл - 9 - 8 (2-2,3-2,2-3,2-1). В упорном поединке, все же взял вверх. Поздравляем ватерполистов Казани и ждем повторения успеха в завтрашней игре!
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