Валерий Масалитин: «Российский футбол шаг за шагом идет назад»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал поражение армейского клуба в Лиге Европы от «Ференцвароша» (0:1).

«Здесь речь идет и о состоянии ЦСКА, и о состоянии отечественного футбола в целом. Мы потихоньку шаг за шагом идем назад. ЦСКА олицетворяет состояние российского футбола. Какие-то перспективы есть, но это в будущем, а результат нужно давать здесь и сейчас. К счастью, хотя бы сборная России радует.



Игра российских команд в еврокубках — это следствие уровня нашего мастерства. Индивидуальное мастерство очень многое решает. Дриблинг, удары и голы, наше индивидуальное мастерство на данном этапе просто отсутствует», — считает Масалитин.

Напомним, что после трех туров группового этапа Лиги Европы в активе ЦСКА три поражения и ни одного набранного очка.