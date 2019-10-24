Итоги дня: данные клиентов Сбербанка, казанский зоопарк и повышение цен на соципотечное жилье

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 24 октября.

«Коммерсант» сообщил о новой утечке данных клиентов Сбербанка. В самом банке эту информацию назвали слухами. Однако к вечеру полиция сообщила о задержании подозреваемого в краже данных клиентов нескольких кредитных организаций, в том числе и Сбербанка.



Казанский зооботсад вновь переносит открытие новой части зоопарка. Животных планируется заселить в ноябре, а пускать посетителей начнут ближе к Новому году.



В казанском Кремле прокомментировали повышение стоимости квадратного метра по программе соципотеки. Лилия Галимова рассказала, что президент Татарстана Рустам Минниханов в курсе всех изменений. Перед тем как утвердить это решение, он тщательно проанализировал ситуацию.



Госдума одобрила повышение минимальной зарплаты. Депутаты приняли в первом чтении законопроект, по которому МРОТ вырастет на 7,5% — до 12 130 рублей.



В Росатоме заявили, что сообщение GreenPeace о возобновлении поставок ядерных отходов в Россию не соответствует действительности. В компании пояснили, что российская сторона принимает обедненный уран для получения так называемого обогащенного уранового продукта, который впоследствии вывозится обратно за границу.



В Татарстане пятеро бизнесменов были задержаны за браконьерство. Им грозит до 5 лет колонии.

