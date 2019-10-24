Главное к утру: «Бал сатаны» на Кремлевской набережной, выходные в ноябре, отказ от Datsun

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро 24 октября.

Следком Татарстана предъявил обвинения в убийстве 46-летнему жителю Камских Полян. Жертвой стал 45-летний брат обвиняемого. По версии следствия, убийство произошло 19 октября, когда братья смотрели фильм по телевизору и пили спиртное. В какой-то момент потерпевший заявил, что обвиняемый не сможет совершить убийство, которое незадолго до этого они увидели на экране. В ответ мужчина взял со стола нож и нанес брату два ранения в грудь и живот.



Один из ресторанов, расположенных на Кремлевской набережной Казани, анонсировал проведение «Бала сатаны», приуроченного к празднованию Хэллоуина. В другом посте организаторы добавили, что вечеринка будет сюжетно связана с книгой «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, а именно с главой 23 «Великий бал у сатаны».



Жителей Татарстана в ноябре ожидают два дополнительных выходных. Выходными являются 4 ноября, когда в России отмечается День народного единства, а также 6 ноября — День Конституции Республики Татарстан. Кроме того, 5 ноября рабочий день сокращается на один час.

Компания Nissan может отказаться от бренда Datsun. План Nissan призван высвободить ресурсы, чтобы сильнее сфокусироваться на США и Китае. Основной удар, скорее всего, придется именно на Datsun. Эти модели производятся в России, Индии и Индонезии.

