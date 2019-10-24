Минтруд Татарстана напомнил о длинных выходных в ноябре

Жителей Татарстана в ноябре ожидает два дополнительных выходных, напоминает Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Выходными являются 4 ноября, когда в России отмечается День народного единства, а также 6 ноября — День Конституции Республики Татарстан. Кроме того, 5 ноября рабочий день сокращается на один час, сообщается в производственном календаре Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Таким образом, в ноябре при пятидневной рабочей неделе горожане будут отдыхать 11 дней.

