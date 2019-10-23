Итоги дня: ядерные отходы в Россию, бюджет Татарстана, КАМАЗ ждет Путина

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 23 октября.

Из Германии в Россию возобновились поставки радиоактивных отходов, утверждает Greenpeace. Компания Urenco планирует в ближайшие четыре года завезти в страну около 12 000 тонн урановых «хвостов».



Госсовет Татарстана принял в первом чтении бюджет республики на 2020 год. Документ предусматривает доходы в размере 264,82 млрд рублей и расходы около 267,96 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит более 3 млрд рублей.



Руководство КАМАЗа ожидает визита президента РФ Владимира Путина на 50-летие предприятия. Праздничные мероприятия намечены на 13 декабря.



При этом КАМАЗ опубликовал отчетность, согласно которой убыток предприятия за 9 месяцев этого года вырос в 6 раз по сравнению с показателем за аналогичный период 2018-го.



Верховный суд России обязал Украину выплатить «Татнефти» $144 миллиона. Суд отказался пересматривать решения предыдущих инстанций.



В Нижнекамске многодетный отец убил беременную жену, а затем покончил с собой. Пока следствие не установило причины трагедии.



В Татарстане средняя зарплата по итогам января — августа 2019 года составила 36,1 тысячи рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил 5,4%.

