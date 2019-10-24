День в истории: создание российского спецназа, Черный четверг, день рождения основателя Swarovski
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 24 октября. В этот день отмечается:
- День Организации Объединенных Наций.
- Всемирный день борьбы с полиомиелитом.
- Всемирный день информации о развитии.
- Неделя разоружения.
- День памяти погибших ракетчиков.
- День подразделений специального назначения.
- Российский день без бумаги.
В этот день произошли следующие значимые события:
- 1648 — подписание Вестфальского мира, окончание Тридцатилетней войны.
- 1745 — императрица Елизавета повелела завезти в царские дворцы котов для ловли мышей.
- 1795 — Третий раздел Речи Посполитой.
- 1851 — Уильямом Ласселем обнаружены спутники Урана Ариэль и Умбриэль.
- 1857 — выпускники Кембриджского университета (Великобритания) основали в Шеффилде первую в мире футбольную команду.
- 1897 — в России проведен первый официально зафиксированный футбольный матч.
- 1929 — Черный четверг — начало биржевого краха 1929 года.
- 1935 — на шпиле Спасской башни Московского Кремля взамен геральдического двуглавого орла установлена пятиконечная медная звезда, изготовленная в Донбассе.
- 1939 — корпорация DuPont впервые в мире пустила в продажу нейлоновые чулки (в Уилмингтоне, США, штат Делавэр).
- 1945 — в Чехословакии национализирована крупная промышленность и банки.
Вступил в силу устав Организации Объединенных Наций. ООН была создана 51 страной, которые были преисполнены решимости сохранить мир посредством развития международного сотрудничества и обеспечения коллективной безопасности. На сегодняшний день членами ООН являются 192 страны.
- 1947 — мусульманские сепаратисты объявили независимым государством индийскую провинцию Кашмир.
- 1949 — заложен первый камень нынешнего здания Центральных учреждений ООН в Нью-Йорке.
- 1950 — в СССР создан армейский спецназ.
- 1962 — СССР объявил протест в связи с блокадой Кубы, начатой США.
- 1963 — пожар на космодроме Байконур в одной из боевых шахт ракеты Р-9. Погибли семь человек.
- 1986 — в Лондоне открыт крупнейший в мире магазин грампластинок
- 1990 — на Северном испытательном полигоне «Новая Земля» было проведено последнее ядерное испытание в СССР.
- 1990 — Чувашская АССР провозгласила себя союзной республикой.
- 2000 — в берлинском Египетском музее обнаружен единственный в мире автограф Клеопатры.
В этот день родились:
- 1493 — Парацельс, швейцарский врач и алхимик.
- 1632 — Антони ван Левенгук (ум. 1723), голландский натуралист, основоположник микроскопии.
- 1734 — Анна Гёльди (ум. 1782), последняя женщина в Европе, обвиненная в ведьмовстве.
- 1775 — Бахадур Шах II (ум. 1862), последний падишах Империи Великих Моголов (1837—1857).
- 1804 — Вильгельм Вебер (ум. 1891), немецкий физик, создатель первого телеграфа.
- 1862 — Даниэль Сваровски (ум. 1956), основатель австрийской хрустальной империи Swarovski.
- 1886 — Григорий Орджоникидзе (ум. 1937), российский революционер, советский государственный и партийный деятель.
- 1910 — Иван Бойко (ум. 1975), советский военачальник, дважды Герой Советского Союза.
- 1921 — Надежда Троян, советская разведчица, кандидат медицинских наук, Герой Советского Союза.
- 1922 — Мария Поливанова (погибла в 1942), советский снайпер, Герой Советского Союза (посмертно).
- 1966 — Роман Абрамович, российский предприниматель.
В этот день умерли:
- 996 — Гуго Капет, первый король Франции (987—996) из династии Капетингов.
- 1601 — Тихо Браге (р. 1546), датский астроном, астролог и алхимик.
- 1801 — Иван Ганнибал (р. 1735), русский военачальник, главнокомандующий Черноморским флотом, основатель Херсона.
- 1869 — Петр Анжу (р. 1796), российский полярный исследователь, адмирал флота.
- 1960 — погибли при взрыве ракеты на Байконуре:
Митрофан Неделин (р. 1902), главный маршал артиллерии, главком Ракетными войсками стратегического назначения, Герой Советского Союза;
Евгений Осташев (р. 1924), испытатель ракетных и ракетно-космических комплексов, лауреат Ленинской премии.
- 1974 — Екатерина Фурцева (р. 1910), советский государственный и партийный деятель.
- 2007 — Катя Огонек (р. 1977), певица, исполнительница русского шансона.
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