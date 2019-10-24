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День в истории: создание российского спецназа, Черный четверг, день рождения основателя Swarovski

01:32, 24.10.2019
День в истории: создание российского спецназа, Черный четверг, день рождения основателя Swarovski

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 24 октября. В этот день отмечается:

  • День Организации Объединенных Наций.
  • Всемирный день борьбы с полиомиелитом.
  • Всемирный день информации о развитии.
  • Неделя разоружения.
  • День памяти погибших ракетчиков.
  • День подразделений специального назначения.
  • Российский день без бумаги.

В этот день произошли следующие значимые события:

  • 1648 — подписание Вестфальского мира, окончание Тридцатилетней войны.
  • 1745 — императрица Елизавета повелела завезти в царские дворцы котов для ловли мышей.
  • 1795 — Третий раздел Речи Посполитой.
  • 1851 — Уильямом Ласселем обнаружены спутники Урана Ариэль и Умбриэль.
  • 1857 — выпускники Кембриджского университета (Великобритания) основали в Шеффилде первую в мире футбольную команду.
  • 1897 — в России проведен первый официально зафиксированный футбольный матч.
  • 1929 — Черный четверг — начало биржевого краха 1929 года.
  • 1935 — на шпиле Спасской башни Московского Кремля взамен геральдического двуглавого орла установлена пятиконечная медная звезда, изготовленная в Донбассе.
  • 1939 — корпорация DuPont впервые в мире пустила в продажу нейлоновые чулки (в Уилмингтоне, США, штат Делавэр).
  • 1945 — в Чехословакии национализирована крупная промышленность и банки.
    Вступил в силу устав Организации Объединенных Наций. ООН была создана 51 страной, которые были преисполнены решимости сохранить мир посредством развития международного сотрудничества и обеспечения коллективной безопасности. На сегодняшний день членами ООН являются 192 страны.
  • 1947 — мусульманские сепаратисты объявили независимым государством индийскую провинцию Кашмир.
  • 1949 — заложен первый камень нынешнего здания Центральных учреждений ООН в Нью-Йорке.
  • 1950 — в СССР создан армейский спецназ.
  • 1962 — СССР объявил протест в связи с блокадой Кубы, начатой США.
  • 1963 — пожар на космодроме Байконур в одной из боевых шахт ракеты Р-9. Погибли семь человек.
  • 1986 — в Лондоне открыт крупнейший в мире магазин грампластинок
  • 1990 — на Северном испытательном полигоне «Новая Земля» было проведено последнее ядерное испытание в СССР.
  • 1990 — Чувашская АССР провозгласила себя союзной республикой.
  • 2000 — в берлинском Египетском музее обнаружен единственный в мире автограф Клеопатры.

В этот день родились:

  • 1493 — Парацельс, швейцарский врач и алхимик.
  • 1632 — Антони ван Левенгук (ум. 1723), голландский натуралист, основоположник микроскопии.
  • 1734 — Анна Гёльди (ум. 1782), последняя женщина в Европе, обвиненная в ведьмовстве.
  • 1775 — Бахадур Шах II (ум. 1862), последний падишах Империи Великих Моголов (1837—1857).
  • 1804 — Вильгельм Вебер (ум. 1891), немецкий физик, создатель первого телеграфа.
  • 1862 — Даниэль Сваровски (ум. 1956), основатель австрийской хрустальной империи Swarovski.
  • 1886 — Григорий Орджоникидзе (ум. 1937), российский революционер, советский государственный и партийный деятель.
  • 1910 — Иван Бойко (ум. 1975), советский военачальник, дважды Герой Советского Союза.
  • 1921 — Надежда Троян, советская разведчица, кандидат медицинских наук, Герой Советского Союза.
  • 1922 — Мария Поливанова (погибла в 1942), советский снайпер, Герой Советского Союза (посмертно).
  • 1966 — Роман Абрамович, российский предприниматель.

В этот день умерли:

  • 996 — Гуго Капет, первый король Франции (987—996) из династии Капетингов.
  • 1601 — Тихо Браге (р. 1546), датский астроном, астролог и алхимик.
  • 1801 — Иван Ганнибал (р. 1735), русский военачальник, главнокомандующий Черноморским флотом, основатель Херсона.
  • 1869 — Петр Анжу (р. 1796), российский полярный исследователь, адмирал флота.
  • 1960 — погибли при взрыве ракеты на Байконуре:
    Митрофан Неделин (р. 1902), главный маршал артиллерии, главком Ракетными войсками стратегического назначения, Герой Советского Союза;
    Евгений Осташев (р. 1924), испытатель ракетных и ракетно-космических комплексов, лауреат Ленинской премии.
  • 1974 — Екатерина Фурцева (р. 1910), советский государственный и партийный деятель.
  • 2007 — Катя Огонек (р. 1977), певица, исполнительница русского шансона.
ОбществоИстория
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