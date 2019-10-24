День в истории: создание российского спецназа, Черный четверг, день рождения основателя Swarovski

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 24 октября. В этот день отмечается:



День Организации Объединенных Наций.

Всемирный день борьбы с полиомиелитом.

Всемирный день информации о развитии.

Неделя разоружения.

День памяти погибших ракетчиков.

День подразделений специального назначения.

Российский день без бумаги.



В этот день произошли следующие значимые события:

1648 — подписание Вестфальского мира, окончание Тридцатилетней войны.

1745 — императрица Елизавета повелела завезти в царские дворцы котов для ловли мышей.

1795 — Третий раздел Речи Посполитой.

1851 — Уильямом Ласселем обнаружены спутники Урана Ариэль и Умбриэль.

1857 — выпускники Кембриджского университета (Великобритания) основали в Шеффилде первую в мире футбольную команду.

1897 — в России проведен первый официально зафиксированный футбольный матч.

1929 — Черный четверг — начало биржевого краха 1929 года.

1935 — на шпиле Спасской башни Московского Кремля взамен геральдического двуглавого орла установлена пятиконечная медная звезда, изготовленная в Донбассе.

1939 — корпорация DuPont впервые в мире пустила в продажу нейлоновые чулки (в Уилмингтоне, США, штат Делавэр).

1945 — в Чехословакии национализирована крупная промышленность и банки.

Вступил в силу устав Организации Объединенных Наций. ООН была создана 51 страной, которые были преисполнены решимости сохранить мир посредством развития международного сотрудничества и обеспечения коллективной безопасности. На сегодняшний день членами ООН являются 192 страны.

Вступил в силу устав Организации Объединенных Наций. ООН была создана 51 страной, которые были преисполнены решимости сохранить мир посредством развития международного сотрудничества и обеспечения коллективной безопасности. На сегодняшний день членами ООН являются 192 страны. 1947 — мусульманские сепаратисты объявили независимым государством индийскую провинцию Кашмир.

1949 — заложен первый камень нынешнего здания Центральных учреждений ООН в Нью-Йорке.

1950 — в СССР создан армейский спецназ.

1962 — СССР объявил протест в связи с блокадой Кубы, начатой США.

1963 — пожар на космодроме Байконур в одной из боевых шахт ракеты Р-9. Погибли семь человек.

1986 — в Лондоне открыт крупнейший в мире магазин грампластинок

1990 — на Северном испытательном полигоне «Новая Земля» было проведено последнее ядерное испытание в СССР.

1990 — Чувашская АССР провозгласила себя союзной республикой.

2000 — в берлинском Египетском музее обнаружен единственный в мире автограф Клеопатры.

В этот день родились:

1493 — Парацельс, швейцарский врач и алхимик.

1632 — Антони ван Левенгук (ум. 1723), голландский натуралист, основоположник микроскопии.

1734 — Анна Гёльди (ум. 1782), последняя женщина в Европе, обвиненная в ведьмовстве.

1775 — Бахадур Шах II (ум. 1862), последний падишах Империи Великих Моголов (1837—1857).

1804 — Вильгельм Вебер (ум. 1891), немецкий физик, создатель первого телеграфа.

1862 — Даниэль Сваровски (ум. 1956), основатель австрийской хрустальной империи Swarovski.

1886 — Григорий Орджоникидзе (ум. 1937), российский революционер, советский государственный и партийный деятель.

1910 — Иван Бойко (ум. 1975), советский военачальник, дважды Герой Советского Союза.

1921 — Надежда Троян, советская разведчица, кандидат медицинских наук, Герой Советского Союза.

1922 — Мария Поливанова (погибла в 1942), советский снайпер, Герой Советского Союза (посмертно).

1966 — Роман Абрамович, российский предприниматель.

В этот день умерли: