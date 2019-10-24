В Нижнекамске определят «супербабушку»

1 ноября в 17.00 в нижнекамском молодежном центре «Ковер» состоится конкурс «Супербабушка-2019». Зрители абсолютно бесплатно смогут увидеть выступления десяти участниц, среди которых мастер спорта по бальным танцам, также ветераны труда.

Как сообщает «Татар-информ», конкурсантки покажут визитку, расскажут о себе, представят творческие номера.

Муниципальный тур состоится в рамках проекта «Есть контакт». Участники проекта ранее уже показывали театрализованное представление по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». В мероприятии участвовали как представители молодежи, так и старшего поколения.

Ранее «Реальное время» писало о конкурсе красоты в Башкортостане.