ФАС уличила исполком Челнов в нарушениях на торгах по школьному питанию

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УФАС по Татарстану признало, что исполком города при проведении открытого аукциона в электронной форме по школьному питанию допустил ошибки. Теперь мэрии придется отменить все протоколы, продлить сроки подачи заявок.

У исполкома есть 15 дней, чтобы исправить ошибки и представить в Управление Федеральной антимонопольной службы по РТ доказательства исполнения предписания.

Ранее компания «Школьное питание» обратилась с жалобой в ФАС, на основании чего начались разбирательства. Суть обращения заключалась в том, что аукционная документация была размещена с нарушением норм действующего законодательства о контрактной системе.

Проведя проверку, комиссия пришла к выводу, что у одного и того же заказчика (ДОУ) по организации питания воспитанников два исполнителя.

Ранее «Реальное время» писало, что ФАС усомнилась в правдивости рекламы пиццы в Казани.