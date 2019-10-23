Мониторинг состояния объектов культурного наследия в Татарстане возложили на управляющие ими организации

Роль госучреждений и иных организаций, осуществляющих управление объектами Всемирного культурного наследия, расширяют принятые сегодня депутатами Госсовета Татарстана во втором чтении поправки к закону «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан».

На управляющие объектами Всемирного наследия организации возлагается обязанность организовать мониторинг их состояния и сохранности, а также осуществлять подготовку отчетной документации, необходимой для выполнения международных обязательств по Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.

Финансовое обеспечение обязательств, связанных с исполнением мероприятий по сохранению Всемирного культурного наследия, предусматривается за счет средств республиканского бюджета в пределах бюджетных ассигнований.



Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее «Реальное время писало, что депутаты приняли в первом чтении проект закона о бюджете ТФОМС на 2020 год.

