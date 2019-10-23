Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования РТ на 2020 год составит 57,67 млрд рублей
Свыше 57,6 млрд рублей составит бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2020 год.
На четвертом заседании Госсовета республики шестого созыва депутаты приняли в первом чтении проект закона о бюджете ТФОМС на 2020 год и на плановый период 2021—2022 гг. Предполагается, что за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в Территориальный фонд в 2020 году поступит 48,07 млрд рублей, из бюджета Республики Татарстан — 8,71 млрд.
На плановый период 2021 и 2022 гг. предлагается утвердить бюджет соответственно в сумме 60,72 млрд и 63,66 млрд рублей.
Ранее «Реальное время» сообщало, что дефицит бюджета Татарстана на 2020 год превысит 3,14 млрд.ЭкономикаБюджетФинансыМедицинаВластьОбщество Татарстан
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