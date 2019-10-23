Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования РТ на 2020 год составит 57,67 млрд рублей

Фото: Инна Серова

Свыше 57,6 млрд рублей составит бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2020 год.

На четвертом заседании Госсовета республики шестого созыва депутаты приняли в первом чтении проект закона о бюджете ТФОМС на 2020 год и на плановый период 2021—2022 гг. Предполагается, что за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в Территориальный фонд в 2020 году поступит 48,07 млрд рублей, из бюджета Республики Татарстан — 8,71 млрд.

На плановый период 2021 и 2022 гг. предлагается утвердить бюджет соответственно в сумме 60,72 млрд и 63,66 млрд рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что дефицит бюджета Татарстана на 2020 год превысит 3,14 млрд.