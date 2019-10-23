В Татарстане запустят электронный мониторинг беременных

Министр здравоохранения республики Марат Садыков заявил, что в Татарстане планируют запустить электронный мониторинг беременных и выдачу электронных рецептов. Таких нововведений требует Министерство здравоохранения РФ.

Как сообщает «Татар-информ», также планируется внедрить единую лабораторную систему, научиться формировать и направлять данные для личного кабинета «Мое здоровье» на федеральном портале услуг.

Ранее «Реальное время» писало о том, что в женских консультациях стартовала кампания по вакцинации беременных против гриппа.