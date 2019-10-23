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В Татарстане запустят электронный мониторинг беременных

11:36, 23.10.2019
В Татарстане запустят электронный мониторинг беременных

Министр здравоохранения республики Марат Садыков заявил, что в Татарстане планируют запустить электронный мониторинг беременных и выдачу электронных рецептов. Таких нововведений требует Министерство здравоохранения РФ.

Как сообщает «Татар-информ», также планируется внедрить единую лабораторную систему, научиться формировать и направлять данные для личного кабинета «Мое здоровье» на федеральном портале услуг.

Ранее «Реальное время» писало о том, что в женских консультациях стартовала кампания по вакцинации беременных против гриппа.

ОбществоМедицина Татарстан
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