Ученые нашли способы борьбы с неизлечимым раком

Международная группа ученых выяснила, как бороться с раковыми опухолями, которые ранее не могла подавить химиотерапия.

Клетки организма гибнут в процессе ферроптоза, то есть в присутствии железа, из-за разрушения липидов в составе мембраны. Но есть агрессивные формы рака, которые развивают механизмы блокирования. Основная причина — молекула глутатионпероксидаза 4 (GPX4), препятствующая окислительным реакциям. Результат — устойчивость большинства видов рака к химиотерапии.

Как сообщает Lenta.ru, ученые нашли и другой антиоксидант — молекулу FSP1, которая способна спасти раковые клетки. Исследователи выявили препараты, которые могут подавить антиоксидантную активность, воздействуя на фермент N-миристоилтрансфераза (NMT). Именно от него зависит работа FSP1.

Ранее «Реальное время» писало о механизмах неуязвимости рака поджелудочной железы.

