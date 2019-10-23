С начала ноября в Казани изменится расписание некоторых пригородных поездов

С 1 ноября изменится порядок курсирования четырех пригородных поездов маршрутом Казань — Аэропорт — Казань.

Так, изменения коснутся следующих поездов:

№6712 сообщением Казань — Аэропорт будет отправляться со станции Казань в 19.45 (на 22 минуты позже). Прибытие на станцию Аэропорт запланировано на 20.13 (также на 22 минуты позже).

Поезд №6713 сообщением Аэропорт — Казань отправится со станции Аэропорт в 20.41 (на 26 минут позже). Прибытие на станцию Казань — в 21.11.

Поезд №6715 сообщением Аэропорт — Казань будет отправляться со станции Аэропорт в 22.35 (на 35 минут позже). Прибытие на станцию Казань запланировано на 23.04 (на 34 минут позже)

Подробную информацию о расписании пригородных поездов можно получить по круглосуточному телефону 8 (937) 625-04-33, на сайте, а также в мобильном приложении «Пригород», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что у жителей Казани появилась возможность выбрать имена для поездов, которые курсируют по маршруту Казань — Аэропорт — Казань. В будущем выбранное имя планируется нанести на подвижной состав в виде логотипа.

