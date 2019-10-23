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В Татарстане ожидается туман и до нуля градусов ночью

06:19, 23.10.2019
В Татарстане ожидается туман и до нуля градусов ночью
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 22 октября, в Татарстане ожидается облачная погода. Ночью и утром преимущественно без осадков; в отдельных районах туман. Днем местами небольшой дождь

Ветер западный, юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана. Максимальная температура ночью от 0°С до +5°С, днем — от +7°С до +12°С.

В Казани днем ожидается от +9°С до +11°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +7°С до +10°С.

Общество Татарстан
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