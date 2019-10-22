Итоги дня: император Японии, ОЭЗ «Иннополис» и пенсии российских военных
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 22 октября.
Император Японии Нарухито объявил о своем вступлении на престол в соответствии с конституцией страны и законом об императорском доме.
Кабмин Татарстана передал ОЭЗ «Иннополис» под управление Минэкономики РТ. Соответствующий документ подписал сегодня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Госдума приняла в первом чтении закон, который заморозит на нынешнем уровне размер денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении военных пенсий.
КАМАЗ разместил облигации на 5 млрд рублей. Всего размещается 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тысяча рублей за штуку.
Вахитовский суд Казани признал невиновным в коррупции замначальника отдела по борьбе с групповой преступностью МВД по РТ Рустема Гарипова. Второй подсудимый — экс-начальник отдела полиции «Вишневский» Рифат Садыков получил условный срок 5 лет.
Татарстан находится на четвертом месте в России по количеству преступлений, совершенных с помощью соцсетей и интернета. Опережают республику по этому показателю только Москва, Краснодарский край и Тюменская область.
Скончался бывший глава Азнакаевского района РТ Анас Исхаков. Он умер на 75-м году жизни.Общество
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