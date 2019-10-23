День в истории: первая пластическая операция, Норд-ост, день рождения Пеле

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 23 октября. В этот день отмечается:



Международный день снежного барса.

День моля.

Россия — День работников рекламы в России.

В этот день произошли следующие значимые события:

787 — Вселенский собор христианской церкви установил порядок почитания икон, сохранившийся до настоящего времени.

1748 — завершено строительство первой в Российской империи химической лаборатории, основанной М.В. Ломоносовым.

1803 — Джон Дальтон рассчитывает атомные массы для 21-го элемента и соединения.

1814 — в Лондоне хирург Джозеф Карпью официально провел первую в современной истории пластическую операцию — по восстановлению формы носа.

1850 — на рейде порта Константинополя произошел мощный взрыв на борту флагманского турецкого линейного корабля Neiri Shevkat. Погибли более пятисот человек, в числе которых был вице-адмирал Махмуд-паша со своей свитой. Еще 200 человек были ранены.

1859 — в Киеве открыта первая воскресная школа.

1873 — присоединение Германии к русско-австрийской конвенции. Создан Союз трех императоров.

1914 — В Москве открыто Щукинское театральное училище.

1923 — начало Гамбургского восстания.

1937 — начался 812-дневный арктический дрейф советского ледокола «Георгий Седов».

1946 — состоялось первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

1947 — впервые лауреатами Нобелевской премии стали супруги. Выходцам из Австрии американским биохимикам Герти и Карлу Кори «за открытие каталитического превращения гликогена» была присуждена премия по физиологии и медицине.

1955 — Южный Вьетнам провозглашен республикой.

1958 — Борис Пастернак назван лауреатом Нобелевской премии по литературе.

1974 — в Вене 75-я сессия МОК приняла решение о проведении XXII Олимпийских игр в столице СССР Москве.

1983 — террористы-смертники атаковали штабы американского и французского миротворческих контингентов в Ливане, погибло около 300 миротворцев.

1985 — в Москве начала функционировать Московская рок-лаборатория.

1989 — в Будапеште провозглашено создание Венгерской Республики.

2002 — террористами захвачены около 800 заложников в Театральном центре на Дубровке во время представления мюзикла «Норд-Ост».

2002 — Государственной думой принят Гражданский процессуальный кодекс РФ.

2011 — в Ливии объявлено о победе над режимом Муаммара Каддафи.

В этот день родились:

1789 — Константин Арсеньев (ум. 1865), русский историк, географ и статистик.

1907 — Евгений Логинов (ум. 1970), советский военный и политический деятель, маршал авиации.

1908 — Илья Франк (ум. 1990), советский физик, академик, лауреат Нобелевской премии (1958).

1920 — Джанни Родари (ум. 1980), итальянский детский писатель.

1929 — Тамаз Гамкрелидзе, советский и грузинский лингвист, академик АН СССР и РАН, президент АН Грузии.

1940 — Пеле, бразильский футболист, трехкратный чемпион мира, «король футбола».

1976 — Райан Рейнольдс, канадский актер кино и телевидения.

1986 — Эмилия Кларк, британская актриса.

В этот день умерли: