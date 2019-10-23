День в истории: первая пластическая операция, Норд-ост, день рождения Пеле
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 23 октября. В этот день отмечается:
- Международный день снежного барса.
- День моля.
- Россия — День работников рекламы в России.
В этот день произошли следующие значимые события:
- 787 — Вселенский собор христианской церкви установил порядок почитания икон, сохранившийся до настоящего времени.
- 1748 — завершено строительство первой в Российской империи химической лаборатории, основанной М.В. Ломоносовым.
- 1803 — Джон Дальтон рассчитывает атомные массы для 21-го элемента и соединения.
- 1814 — в Лондоне хирург Джозеф Карпью официально провел первую в современной истории пластическую операцию — по восстановлению формы носа.
- 1850 — на рейде порта Константинополя произошел мощный взрыв на борту флагманского турецкого линейного корабля Neiri Shevkat. Погибли более пятисот человек, в числе которых был вице-адмирал Махмуд-паша со своей свитой. Еще 200 человек были ранены.
- 1859 — в Киеве открыта первая воскресная школа.
- 1873 — присоединение Германии к русско-австрийской конвенции. Создан Союз трех императоров.
- 1914 — В Москве открыто Щукинское театральное училище.
- 1923 — начало Гамбургского восстания.
- 1937 — начался 812-дневный арктический дрейф советского ледокола «Георгий Седов».
- 1946 — состоялось первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН.
- 1947 — впервые лауреатами Нобелевской премии стали супруги. Выходцам из Австрии американским биохимикам Герти и Карлу Кори «за открытие каталитического превращения гликогена» была присуждена премия по физиологии и медицине.
- 1955 — Южный Вьетнам провозглашен республикой.
- 1958 — Борис Пастернак назван лауреатом Нобелевской премии по литературе.
- 1974 — в Вене 75-я сессия МОК приняла решение о проведении XXII Олимпийских игр в столице СССР Москве.
- 1983 — террористы-смертники атаковали штабы американского и французского миротворческих контингентов в Ливане, погибло около 300 миротворцев.
- 1985 — в Москве начала функционировать Московская рок-лаборатория.
- 1989 — в Будапеште провозглашено создание Венгерской Республики.
- 2002 — террористами захвачены около 800 заложников в Театральном центре на Дубровке во время представления мюзикла «Норд-Ост».
- 2002 — Государственной думой принят Гражданский процессуальный кодекс РФ.
- 2011 — в Ливии объявлено о победе над режимом Муаммара Каддафи.
В этот день родились:
- 1789 — Константин Арсеньев (ум. 1865), русский историк, географ и статистик.
- 1907 — Евгений Логинов (ум. 1970), советский военный и политический деятель, маршал авиации.
- 1908 — Илья Франк (ум. 1990), советский физик, академик, лауреат Нобелевской премии (1958).
- 1920 — Джанни Родари (ум. 1980), итальянский детский писатель.
- 1929 — Тамаз Гамкрелидзе, советский и грузинский лингвист, академик АН СССР и РАН, президент АН Грузии.
- 1940 — Пеле, бразильский футболист, трехкратный чемпион мира, «король футбола».
- 1976 — Райан Рейнольдс, канадский актер кино и телевидения.
- 1986 — Эмилия Кларк, британская актриса.
В этот день умерли:
- 1921 — Джон Данлоп, шотландский изобретатель надувных шин.
- 1944 — Чарлз Гловер Баркла (р. 1877), английский физик, лауреат Нобелевской премии (1917).
- 1984 — Оскар Вернер (р. 1922), австрийский актер театра и кино, лауреат премии «Оскар».
- 1998 — Валерий Гинзбург (р. 1925), советский кинооператор, народный артист России.
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