Татарстанские предприниматели получат в 2019 году субсидии по кредитам на 130 млн рублей

Фото: Инна Серова

Уже более 60 заявок поступило от татарстанских предпринимателей в рамках запущенной в республике 3 октября программы субсидирования процентной ставки по кредитам для компаний малого и среднего бизнеса, сообщил на брифинге в кабмине Татарстана руководитель Центра реализации программ поддержки малого и среднего предпринимательства Тимур Гумеров.

В рамках программы возмещаются затраты получателя в размере до 10 млн рублей в год управляющим компаниям промышленных парков, до 5 млн — экспортно-ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства и до 3 млн — микробизнесу.

Бюджет программы на 2019 год составляет 130 млн рублей, уточнил Тимур Гумеров.

Ранее «Реальное время» писало, что численность работников в секторе малого и среднего бизнеса Республики Татарстан составляет 570,3 тысячи человек.

