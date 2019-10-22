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Суд взыскал с исполкома Казани более 400 тыс. рублей долга за ЖКУ

09:58, 22.10.2019
Суд взыскал с исполкома Казани более 400 тыс. рублей долга за ЖКУ
Фото: https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-3575414/

Арбитражный суд Татарстана взыскал с исполкома Казани 380 тыс. рублей основного долга и еще 100 тыс. рублей процентов за неоплату жилищно-коммунальных услуг.

Ранее истец, управляющая компания «АнКар», утверждал, что мэрия не оплачивала жилищно-коммунальные услуги за нежилые помещения в многоквартирном доме №25 по ул. Гарифьянова в Казани. Исполком владеет рядом нежилых помещений в этом доме, кроме того, по этому же адресу располагается компания-истец.

Суд позицию истца поддержал. Ответчик же на судебное заседание не явился, на предыдущих заседаниях иск не признал.

ОбществоВласть Татарстан
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