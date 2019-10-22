Суд взыскал с исполкома Казани более 400 тыс. рублей долга за ЖКУ

Арбитражный суд Татарстана взыскал с исполкома Казани 380 тыс. рублей основного долга и еще 100 тыс. рублей процентов за неоплату жилищно-коммунальных услуг.

Ранее истец, управляющая компания «АнКар», утверждал, что мэрия не оплачивала жилищно-коммунальные услуги за нежилые помещения в многоквартирном доме №25 по ул. Гарифьянова в Казани. Исполком владеет рядом нежилых помещений в этом доме, кроме того, по этому же адресу располагается компания-истец.

Суд позицию истца поддержал. Ответчик же на судебное заседание не явился, на предыдущих заседаниях иск не признал.