Олег Ли: «Одна игра ничего не значит, буду стараться дальше»

Нападающий «Ак Барса» Олег Ли поделился впечатлениями от дебюта за казанскую команду в матче против «Автомобилиста» (6:1).

— Сумасшедшее пришествие в «Ак Барс» − гол, тюбетейка лучшего игрока матча. Эмоции?

— Конечно, самые положительные — команда приняла здорово, спасибо партнерам по звену, что так все сделали в моменте с голом. На самом деле, в пустые ворота грех было не попасть. Так что спасибо партнерам.

— Первое впечатление от игры команды?

— Видна система, тренерский подход — команда играет, работает. Счет на табло говорит сам за себя.

— Вы готовы к этой системе?

— Постараюсь. Дай бог, все будет хорошо.

— Можно ли говорить, что этой игрой передали «привет» кому-нибудь?

− А, провокация (смеется). Да нет, я не злопамятный — жизнь покажет, одна игра еще ничего не значит. Посмотрим, как пройдет сезон, будем стараться. Со стороны будет видно, кто был прав, а кто нет, — приводит слова Ли пресс-служба клуба.

Напомним, Ли забросил открыл счет заброшенным шайбам за казанцев в первом же матче в форме «Ак Барса».