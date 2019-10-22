Татарстанец Гараев стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике
На проходящем в Бухаресте чемпионате Европы среди юниоров татарстанец Зульфат Гараев стал обладателем золотой награды.
Представитель Татарстана в составе сборной России первенствовал в весовой категории до 67 кг. В сумме в толчке и рывке Гараев поднял 314 кг. При этом в рывке татарстанец справился с весом 144 кг, установив новый рекорд Европы.
Победа в Бухаресте стала уже четвертой наградой для Гараева на соревнованиях такого уровня.СпортОбщество Татарстан
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