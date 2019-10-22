Главное к утру: 100 тыс. рублей за лайк, кожа для смартфона, эксперты оценили качество дорог в Казани

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро 22 октября.

Казанский застройщик загородной недвижимости «Корнер» (My Corner by Unistroy) через Арбитражный суд Татарстана взыскал 100 тысяч рублей с ООО «Лайк» — компании «Новадом» из Набережных Челнов. Суд признал «Лайк» нарушившим исключительные авторские права ООО «Корнер». Это нарушение выразилось в том, что в аккаунте «Новадома» в «Инстаграме» обнаружились три фотографии проекта дома от «Корнера».



Рэпер Саша Скул выпустил клип «Лимфома», посвященный собственному онкологическому заболеванию. Лимфому — заболевание лимфатической системы — у рэпера диагностировали этим летом. Видео, по словам рэпера, записано после шестого сеанса химиотерапии, в перерывах между госпитализациями.



Зоозащитница из Нижнекамска Эльвира Давлекаева у себя в соцсетях рассказала, чем завершилась нашумевшая история вокруг местной ветклиники «Cats&Dogs». По ее словам, хозяева собаки, Николай и Галина, не держат зла на администратора и простили ее. Давлекаева призвала «не травить» эту девушку в связи со случившимся. Кроме того, она добавила, что после инцидента администратора уволили из клиники.



Группа ученых из Парижского технологического института разработала новый интерфейс под названием Skin-On. Силиконовая «кожа» позволит управлять гаджетами при помощи касаний, поглаживаний и щипков.



Татарстан вошел в число самых криминальных регионов страны по количеству зарегистрированных в августе 2019 года преступлений. При этом республика попала в тройку регионов по динамике преступности. По данным Генпрокуратуры, в Татарстане только за август совершено 33 488 преступлений. При этом их количество выросло на 18,6%.



Сервис Domofond.ru составил рейтинг городов России по качеству дорог. Судя по исследованию, Казань заняла второе место среди городов-миллионников. Столица Татарстана уступила только Москве. Согласно исследованию, Казань набрала 5,2 балла. В общем зачете она оказалась только на 28-й строчке.

