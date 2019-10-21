Топ-менеджер банка «Советский» получил 4 года условно за растрату 1,7 млрд рублей

Выборгский суд Санкт-Петербурга вынес решение по одному из фигурантов дела о растрате более 1,7 млрд рублей в банке «Советский». Бывший председатель кредитного комитета банка Андрей Кузнецов приговорен к 4 годам условно.

Также ему назначен штраф в 0,5 млн рублей. Такое мягкое наказание вызвано сделкой со следствием, передает «Интерфакс».

Кузнецов признал вину и рассказал, что бывший председатель правления «Советского» Андрей Карпов, глава совета директоров, трое сотрудников и ряд неустановленных лиц выдали кредиты на 1,7 млрд рублей, зная, что заемщики не собираются их возвращать. За это они получали по 6% от суммы кредитов.

Напомним, что «Советский» санировался «Татфондбанком». После краха татарстанского банка АСВ взялось и за «Советский». В результате 12 руководителям кредитной организации были предъявлены требования на 5,06 млрд рублей. В списке оказался и бывший глава совета директоров банка Станислав Митрушин.