День в истории: день заикающихся людей, вомбата и выход Windows 7
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 22 октября. В этот день отмечается:
- Международный день заикающихся людей;
- Австралия — День вомбата;
- День финансово-экономической службы Вооруженных Сил РФ.
В этот день произошли следующие значимые события:
- 1702 — русские войска во главе с Петром I взяли штурмом крепость Нотебург;
- 1730 — открыт Ладожский канал;
- 1797 — французский воздухоплаватель Андре Жак Гарнерен совершил первый в истории прыжок с парашютом с летательного аппарата — воздушного шара (прыжок совершен с высоты 1000 метров над одним из парков Парижа);
- 1822 — в России впервые было открыто училище топографов;
- 1842 — ювелир Густав Фаберже открыл в Санкт-Петербурге ювелирную мастерскую;
- 1844 — второе пришествие Христа и наступление тысячелетнего царства божия, по мнению членов секты, основанной бывшим офицером армии США баптистом Уильямом Миллером;
- 1878 — разгром центра «Земли и Воли»;
- 1895 — крушение на вокзале Монпарнас — одно из самых известных в истории;
- 1907 — бегство вкладчиков из Knickerbocker Trust Company, банковская паника 1907 года;
- 1909 — впервые женщина — француженка Элиза Дерош — совершила одиночный полет на самолете;
- 1918 — в Союз советских журналистов поступило заявление: «Прошу зачислить меня в члены профессионального Союза советских журналистов. Вл. Ульянов (Ленин)». Просьбу удовлетворили;
- 1919 — большевистские формирования под Петроградом, использовав многократное численное превосходство, нанесли поражение белой Северо-западной армии генерала Юденича;
- 1922 — последний солдат армии интервентов покинул Владивосток;
- 1936 — Канада подписала торговый договор с нацистской Германией;
- 1938 — американский изобретатель Честер Карлсон продемонстрировал свой аппарат для получения копий бумажных документов;
- 1942 — советские войска уничтожили немецко-финский десант, пытавшийся захватить остров Сухо и прервать Ладожскую коммуникацию, по которой шло снабжение Ленинграда;
- 1952 — впервые полностью напечатана еврейская Тора на английском языке;
- 1964 — французский философ и писатель Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии;
- 1966 — СССР запустил спутник «Луна-12»;
- 1968 — завершен полет американского космического корабля «Аполлон-7». Это был первый пилотируемый полет кораблей данной серии;
- 1969 — вышел альбом группы Led Zeppelin Led Zeppelin II, который стал первым в Великобритании и США, а в 1970 году группа была названа лучшим коллективом года, прервав многолетнюю гегемонию распавшихся к тому моменту The Beatles;
- 1987 — Иосифу Бродскому присуждена Нобелевская премия по литературе;
- 1990 — городу Горькому возвращено его историческое название — Нижний Новгород;
- 2009 — Официальный выход Windows 7.
В этот день родились:
- 1869 — Филипп Малявин (ум. 1940), художник, представитель русского импрессионизма;
- 1870 — Иван Бунин (ум. 1953), русский писатель, лауреат Нобелевской премии (1933);
- 1920 — Тимоти Лири (ум. 1996), американский психолог, исследователь психоделических препаратов;
- 1926 — Спартак Мишулин, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР;
- 1929 — Лев Яшин (ум. 1990), советский футбольный вратарь, олимпийский чемпион (1956), чемпион Европы (1960);
- 1932 — Станислав Самсонов (ум. 2006), советский офицер-подводник, капитан 1-го ранга, участник первого в истории ВМФ трансокеанского перехода атомных подводных лодок, Герой Советского Союза.
В этот день умерли:
- 1859 — Людвиг Шпор, немецкий композитор, скрипач, дирижер, педагог;
- 1990 — Николай Рыбников, советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР;
- 1994 — Ролло Мэй, американский экзистенциальный психолог.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым