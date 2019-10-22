День в истории: день заикающихся людей, вомбата и выход Windows 7

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 22 октября. В этот день отмечается:



Международный день заикающихся людей;

Австралия — День вомбата;

День финансово-экономической службы Вооруженных Сил РФ.

В этот день произошли следующие значимые события:

1702 — русские войска во главе с Петром I взяли штурмом крепость Нотебург;

1730 — открыт Ладожский канал;

1797 — французский воздухоплаватель Андре Жак Гарнерен совершил первый в истории прыжок с парашютом с летательного аппарата — воздушного шара (прыжок совершен с высоты 1000 метров над одним из парков Парижа);

1822 — в России впервые было открыто училище топографов;

1842 — ювелир Густав Фаберже открыл в Санкт-Петербурге ювелирную мастерскую;

1844 — второе пришествие Христа и наступление тысячелетнего царства божия, по мнению членов секты, основанной бывшим офицером армии США баптистом Уильямом Миллером;

1878 — разгром центра «Земли и Воли»;

1895 — крушение на вокзале Монпарнас — одно из самых известных в истории;

1907 — бегство вкладчиков из Knickerbocker Trust Company, банковская паника 1907 года;

1909 — впервые женщина — француженка Элиза Дерош — совершила одиночный полет на самолете;

1918 — в Союз советских журналистов поступило заявление: «Прошу зачислить меня в члены профессионального Союза советских журналистов. Вл. Ульянов (Ленин)». Просьбу удовлетворили;

1919 — большевистские формирования под Петроградом, использовав многократное численное превосходство, нанесли поражение белой Северо-западной армии генерала Юденича;

1922 — последний солдат армии интервентов покинул Владивосток;

1936 — Канада подписала торговый договор с нацистской Германией;

1938 — американский изобретатель Честер Карлсон продемонстрировал свой аппарат для получения копий бумажных документов;

1942 — советские войска уничтожили немецко-финский десант, пытавшийся захватить остров Сухо и прервать Ладожскую коммуникацию, по которой шло снабжение Ленинграда;

1952 — впервые полностью напечатана еврейская Тора на английском языке;

1964 — французский философ и писатель Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии;

1966 — СССР запустил спутник «Луна-12»;

1968 — завершен полет американского космического корабля «Аполлон-7». Это был первый пилотируемый полет кораблей данной серии;

1969 — вышел альбом группы Led Zeppelin Led Zeppelin II, который стал первым в Великобритании и США, а в 1970 году группа была названа лучшим коллективом года, прервав многолетнюю гегемонию распавшихся к тому моменту The Beatles;

1987 — Иосифу Бродскому присуждена Нобелевская премия по литературе;

1990 — городу Горькому возвращено его историческое название — Нижний Новгород;

2009 — Официальный выход Windows 7.

В этот день родились:

1869 — Филипп Малявин (ум. 1940), художник, представитель русского импрессионизма;

1870 — Иван Бунин (ум. 1953), русский писатель, лауреат Нобелевской премии (1933);

1920 — Тимоти Лири (ум. 1996), американский психолог, исследователь психоделических препаратов;

1926 — Спартак Мишулин, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР;

1929 — Лев Яшин (ум. 1990), советский футбольный вратарь, олимпийский чемпион (1956), чемпион Европы (1960);

1932 — Станислав Самсонов (ум. 2006), советский офицер-подводник, капитан 1-го ранга, участник первого в истории ВМФ трансокеанского перехода атомных подводных лодок, Герой Советского Союза.

В этот день умерли: