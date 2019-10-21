Apple сменила гендиректора в российском офисе

В российском подразделении Apple назначен новый генеральный директор. Этот пост в ООО «Эппл рус» заняла Татьяна Ахматова.

До этого она возглавляла отдел розничных продаж компании. Назначение Ахматовой состоялось в середине прошлой недели, пишут «Ведомости».

С декабря 2017 года до октября 2019-го гендиректором российского подразделения Apple был Виталий Морозько. По информации газеты, он получил более выгодное предложение от другой компании.