В Челнах нетрезвый подросток ударил ножом в грудь своего собутыльника

В БСМП Челнов утром 20 октября поступил мужчина 1980 года рождения с проникающим ножевым ранением грудной клетки.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в совершении данного преступления — 15-летнего подростка.

Он пояснил, что выпивал с потерпевшим, позже между ними разгорелась словесная перепалка. Парень схватил нож и ударил своего знакомого в грудь.

Кроме того, полицейские выяснили, что школьник состоит на учете в ПДН.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее сообщалось, что в Башкирии 19-летний парень, будучи нетрезвым, кинул в машину таксиста самодельную гранату за отказ водителя подвезти его.