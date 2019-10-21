В Челнах нетрезвый подросток ударил ножом в грудь своего собутыльника
В БСМП Челнов утром 20 октября поступил мужчина 1980 года рождения с проникающим ножевым ранением грудной клетки.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в совершении данного преступления — 15-летнего подростка.
Он пояснил, что выпивал с потерпевшим, позже между ними разгорелась словесная перепалка. Парень схватил нож и ударил своего знакомого в грудь.
Кроме того, полицейские выяснили, что школьник состоит на учете в ПДН.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает пресс-служба МВД по РТ.
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