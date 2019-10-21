Татарстанец Хуснутдинов завоевал «серебро» чемпионата мира по ушу

Татарстанец Ильяс Хуснутдинов стал серебряным призером XV чемпионата мира по ушу, проходящего в эти дни в китайском Шанхае.

Представитель Республики Татарстан в составе сборной России успешно выступил в дисциплине таолу. По итогам турнира Хуснутдинов пропустил вперед только У Чжаохуа из Китая.

Напомним, что предыдущий чемпионат мира по ушу проходил в 2017 году в Казани.