В Челнах детский клуб для детей из религиозных семей работал без лицензии

Набережночелнинский городской суд постановил приостановить деятельность детского клуба «Сэйлэн» в 27-м комплексе города до устранения нарушений.

Оказалось, что в детском учреждении вели образовательную деятельность без соответствующей лицензии. Кроме того, было установлено, что во время разбирательства частично устранили нарушения пожарной безопасности.

Однако оставшиеся недочеты все равно могут угрожать жизни детей и сотрудников, подчеркивается в сообщении пресс-службы местного суда.

«Невыполнение лицензионных требований к оборудованию помещений образовательных организаций, оснащенности образовательного процесса, укомплектованности штата и образовательному цензу педагогических работников влияет на качество предоставляемых услуг, ставит под угрозу жизнь и здоровье детей и педагогического персонала», — говорится в сообщении.

Кроме того, ответчик пытался обжаловать решение, но Верховный суд РТ оставил его без изменений.

Ранее сообщалось, что детей в детских образовательных учреждениях кормили сыром производства «предприятия-призрака».