Новости технологий

03:27 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Эксперты рассказали о простом способе ускорения работы смартфона

07:16, 21.10.2019
Эксперты рассказали о простом способе ускорения работы смартфона
Фото: pxhere.com

Для того чтобы повысить производительность смартфона, нужно удалить лишний мусор, например фотографии плохого качества.

В исследовании компании Avast отмечается, что в среднем пользователи хранят в памяти своего гаджета порядка тысячи фотографии, причем 22% из них — плохого качества: повторяющиеся, темные, размытые.

Оказалось, что в WhatsApp пользователи хранят 292 изображения, 86 их которых — скриншоты.

«Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства», — сообщил глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров.

Кроме того, исследование показало, что больше всего фотографий на своем телефоне хранят пользователи в возрасте от 25 до 44 лет, при этом женщины делают на 24% снимков больше.

Федоров объяснил это тем, что среди этой возрастной категории много родителей, которые не хотят удалять даже случайные фотографии детей, а также людей, которые много работают и у которых нет времени на регулярную чистку памяти смартфона, передает «РИА Новости».

Напомним, ранее в Курчатовском институте объяснили связь бомбы и смартфона.

ТехнологииОбщество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров