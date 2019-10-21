Эксперты рассказали о простом способе ускорения работы смартфона

Для того чтобы повысить производительность смартфона, нужно удалить лишний мусор, например фотографии плохого качества.

В исследовании компании Avast отмечается, что в среднем пользователи хранят в памяти своего гаджета порядка тысячи фотографии, причем 22% из них — плохого качества: повторяющиеся, темные, размытые.

Оказалось, что в WhatsApp пользователи хранят 292 изображения, 86 их которых — скриншоты.

«Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства», — сообщил глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров.

Кроме того, исследование показало, что больше всего фотографий на своем телефоне хранят пользователи в возрасте от 25 до 44 лет, при этом женщины делают на 24% снимков больше.

Федоров объяснил это тем, что среди этой возрастной категории много родителей, которые не хотят удалять даже случайные фотографии детей, а также людей, которые много работают и у которых нет времени на регулярную чистку памяти смартфона, передает «РИА Новости».

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