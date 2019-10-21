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Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и потепление до +14°С

05:31, 21.10.2019
Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и потепление до +14°С
Фото: tatmeteo.ru

В понедельник, 21 октября, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами дождь.

В отдельных районах республики ночью и утром возможен туман.

Ветер юго-западный умеренный, днем местами сильный порывами до 15—17 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

Максимальная температура ночью от +2°С до +7°С, днем — от +9°С до +14°С.

В Казани днем ожидается от +11°С до +13°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +9°С до +11°С.

Общество Татарстан
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