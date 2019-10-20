Соцсети: в Казани посреди дороги произошла драка
В Казани мужчины устроили драку посреди дороги. Кадры происшествия появились в соцсетях.
Как сообщают пользователи, потасовка произошла на улице Чистопольской.
Двое мужчин начали драку на проезжей части и мешали движению машин. Что стало причиной разборок прямо на дороге — неизвестно.
Ранее пользователи соцсетей выложили видеозапись того, как водитель казанского автобуса побил пассажира. Очевидцы сообщили, что драку затеял сам пассажир, после того как не стал оплачивать проезд.
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