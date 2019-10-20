В Ярославской области задержали подозреваемого в поджоге дома, где погибли пятеро детей

Следком РФ сообщил о задержании подозреваемого по делу о гибели семи человек в результате пожара в многоквартирном жилом доме в городе Ростове (Ярославская область).

Подозреваемым оказался местный житель 1982 года рождения. Дело возбуждено по пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

Напомним, пожар произошел накануне ранним утром. Среди погибших в пожаре было пятеро детей. Трое пострадавших находятся в больнице, их состояние оценивается как тяжелое.

Следователи установили, что причиной возгорания дома стал именно поджог. О мотивах подозреваемого в поджоге не сообщается.