Новости происшествий

03:30 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Ярославской области задержали подозреваемого в поджоге дома, где погибли пятеро детей

11:58, 20.10.2019
В Ярославской области задержали подозреваемого в поджоге дома, где погибли пятеро детей
Фото: sledcom.ru

Следком РФ сообщил о задержании подозреваемого по делу о гибели семи человек в результате пожара в многоквартирном жилом доме в городе Ростове (Ярославская область).

Подозреваемым оказался местный житель 1982 года рождения. Дело возбуждено по пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

Напомним, пожар произошел накануне ранним утром. Среди погибших в пожаре было пятеро детей. Трое пострадавших находятся в больнице, их состояние оценивается как тяжелое.

Следователи установили, что причиной возгорания дома стал именно поджог. О мотивах подозреваемого в поджоге не сообщается.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров