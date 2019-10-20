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День в истории: начало коллективизации, публикация «451 градус по Фаренгейту», день рождения Мустая Карима

01:30, 20.10.2019
День в истории: начало коллективизации, публикация «451 градус по Фаренгейту», день рождения Мустая Карима
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 19 октября. Сегодня отмечаются:

  • Россия — День военного связиста.

В этот день произошли такие значимые события:

  • 1671 — всем холостякам в Новой Франции (Северная Америка) велено жениться только на девушках из Франции.
  • 1696 — Боярская дума приняла решение о создании регулярного русского флота.
  • 1714 — Петр I издал Указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга.
  • 1803 — сенат США ратифицировал покупку Французской Луизианы.
  • 1818 — Англия и Америка установили границу по 49-й параллели между Канадой и США.
  • 1865 — местом нахождения правительства Канады утверждена Оттава.
  • 1880 — открылся Московский цирк на Цветном бульваре, один из старейших цирков России.
  • 1911 — Экспедиция Р. Амундсена отправилась к Южному полюсу.
  • 1920 — Избиратели Британской Колумбии (Канада) проголосовали против введения сухого закона.
  • 1929 — ЦК ВКП(б) официально провозгласил сплошную коллективизацию.
  • 1945 — впервые женщинам Франции предоставлено избирательное право.
  • 1947 — В подмосковном Жуковском при Летно-исследовательском институте открылась школа летчиков-испытателей.
  • 1953 — В США вышла в свет антиутопия Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».
  • 1955 — публикация книги «Возвращение короля», последней части «Властелина колец».
  • 1958 — военный переворот в Таиланде.
  • 1964 — «Роллинг Стоунз» дали первый концерт в Париже. В результате возникших беспорядков было арестовано 150 человек.
  • 1970 — в СССР состоялся первый розыгрыш «Спортлото».
  • 1982 — трагедия в Лужниках: в давке погибло 66 человек.
  • 1988 — Сахаров избран в состав президиума Академии Наук СССР.
  • 1991 — Ельцин объявил о передаче функций министерства иностранных дел СССР российскому министерству.
  • 1993 — правительство Голландии решило запретить продажу марихуаны и гашиша иностранным туристам. Местных граждан это ограничение не коснулось

В этот день родились:

  • 1616 — Томас Бартолин (ум. 1680), датский анатом, открывший лимфатическую систему человека.
  • 1854 — Артюр Рембо (ум. 1891), французский поэт, один из основоположников символизма.
  • 1882 — Бела Лугоши (ум. 1956), американский актер венгерского происхождения.
  • 1919 — Мустай Карим (ум. 2005), народный поэт Башкортостана.
  • 1940 — Виктор Баранников (ум. 1995), генерал армии, последний министр внутренних дел СССР (в 1991).
  • 1963 — Владимир Соловьев, российский журналист, публицист, телеведущий.
  • 1971 — Снуп Догг, американский рэп-музыкант и киноактер.

В этот день умерли:

  • 1882 — Федор Литке (р. 1797), граф, мореплаватель, исследователь Арктики, президент Российской академии наук, основатель Русского Географического общества.
  • 1935 — Артур Хендерсон (р. 1863), английский политик, лауреат Нобелевской премии мира (1934).
  • 2011 — убит Муаммар Каддафи (р. 1940 или 1942), ливийский государственный и военный деятель, глава Ливийской Джамахирии.
ОбществоИстория
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