День в истории: начало коллективизации, публикация «451 градус по Фаренгейту», день рождения Мустая Карима

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 19 октября. Сегодня отмечаются:

Россия — День военного связиста.

В этот день произошли такие значимые события:

1671 — всем холостякам в Новой Франции (Северная Америка) велено жениться только на девушках из Франции.

1696 — Боярская дума приняла решение о создании регулярного русского флота.

1714 — Петр I издал Указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга.

1803 — сенат США ратифицировал покупку Французской Луизианы.

1818 — Англия и Америка установили границу по 49-й параллели между Канадой и США.

1865 — местом нахождения правительства Канады утверждена Оттава.

1880 — открылся Московский цирк на Цветном бульваре, один из старейших цирков России.

1911 — Экспедиция Р. Амундсена отправилась к Южному полюсу.

1920 — Избиратели Британской Колумбии (Канада) проголосовали против введения сухого закона.

1929 — ЦК ВКП(б) официально провозгласил сплошную коллективизацию.

1945 — впервые женщинам Франции предоставлено избирательное право.

1947 — В подмосковном Жуковском при Летно-исследовательском институте открылась школа летчиков-испытателей.

1953 — В США вышла в свет антиутопия Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».

1955 — публикация книги «Возвращение короля», последней части «Властелина колец».

1958 — военный переворот в Таиланде.

1964 — «Роллинг Стоунз» дали первый концерт в Париже. В результате возникших беспорядков было арестовано 150 человек.

1970 — в СССР состоялся первый розыгрыш «Спортлото».

1982 — трагедия в Лужниках: в давке погибло 66 человек.

1988 — Сахаров избран в состав президиума Академии Наук СССР.

1991 — Ельцин объявил о передаче функций министерства иностранных дел СССР российскому министерству.

1993 — правительство Голландии решило запретить продажу марихуаны и гашиша иностранным туристам. Местных граждан это ограничение не коснулось

В этот день родились:

1616 — Томас Бартолин (ум. 1680), датский анатом, открывший лимфатическую систему человека.

1854 — Артюр Рембо (ум. 1891), французский поэт, один из основоположников символизма.

1882 — Бела Лугоши (ум. 1956), американский актер венгерского происхождения.

1919 — Мустай Карим (ум. 2005), народный поэт Башкортостана.

1940 — Виктор Баранников (ум. 1995), генерал армии, последний министр внутренних дел СССР (в 1991).

1963 — Владимир Соловьев, российский журналист, публицист, телеведущий.

1971 — Снуп Догг, американский рэп-музыкант и киноактер.

В этот день умерли: