День в истории: начало коллективизации, публикация «451 градус по Фаренгейту», день рождения Мустая Карима
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 19 октября. Сегодня отмечаются:
- Россия — День военного связиста.
В этот день произошли такие значимые события:
- 1671 — всем холостякам в Новой Франции (Северная Америка) велено жениться только на девушках из Франции.
- 1696 — Боярская дума приняла решение о создании регулярного русского флота.
- 1714 — Петр I издал Указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга.
- 1803 — сенат США ратифицировал покупку Французской Луизианы.
- 1818 — Англия и Америка установили границу по 49-й параллели между Канадой и США.
- 1865 — местом нахождения правительства Канады утверждена Оттава.
- 1880 — открылся Московский цирк на Цветном бульваре, один из старейших цирков России.
- 1911 — Экспедиция Р. Амундсена отправилась к Южному полюсу.
- 1920 — Избиратели Британской Колумбии (Канада) проголосовали против введения сухого закона.
- 1929 — ЦК ВКП(б) официально провозгласил сплошную коллективизацию.
- 1945 — впервые женщинам Франции предоставлено избирательное право.
- 1947 — В подмосковном Жуковском при Летно-исследовательском институте открылась школа летчиков-испытателей.
- 1953 — В США вышла в свет антиутопия Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».
- 1955 — публикация книги «Возвращение короля», последней части «Властелина колец».
- 1958 — военный переворот в Таиланде.
- 1964 — «Роллинг Стоунз» дали первый концерт в Париже. В результате возникших беспорядков было арестовано 150 человек.
- 1970 — в СССР состоялся первый розыгрыш «Спортлото».
- 1982 — трагедия в Лужниках: в давке погибло 66 человек.
- 1988 — Сахаров избран в состав президиума Академии Наук СССР.
- 1991 — Ельцин объявил о передаче функций министерства иностранных дел СССР российскому министерству.
- 1993 — правительство Голландии решило запретить продажу марихуаны и гашиша иностранным туристам. Местных граждан это ограничение не коснулось
В этот день родились:
- 1616 — Томас Бартолин (ум. 1680), датский анатом, открывший лимфатическую систему человека.
- 1854 — Артюр Рембо (ум. 1891), французский поэт, один из основоположников символизма.
- 1882 — Бела Лугоши (ум. 1956), американский актер венгерского происхождения.
- 1919 — Мустай Карим (ум. 2005), народный поэт Башкортостана.
- 1940 — Виктор Баранников (ум. 1995), генерал армии, последний министр внутренних дел СССР (в 1991).
- 1963 — Владимир Соловьев, российский журналист, публицист, телеведущий.
- 1971 — Снуп Догг, американский рэп-музыкант и киноактер.
В этот день умерли:
- 1882 — Федор Литке (р. 1797), граф, мореплаватель, исследователь Арктики, президент Российской академии наук, основатель Русского Географического общества.
- 1935 — Артур Хендерсон (р. 1863), английский политик, лауреат Нобелевской премии мира (1934).
- 2011 — убит Муаммар Каддафи (р. 1940 или 1942), ливийский государственный и военный деятель, глава Ливийской Джамахирии.
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