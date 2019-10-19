Пенсионерка и инженер из Челнов перечислили мошенникам более миллиона рублей

Двое жителей Набережных Челнов, 66-летняя пенсионерка и 29-летний инженер одного из предприятий города стали жертвами мошенников.

Злоумышленники в обоих случаях представились сотрудниками банков, с жертвами они связались по телефону. Звонившие сообщили о несанкционированном снятии денежных средств с карт пострадавших и предложили помощь. Пенсионерка сама перечислила 113 300 рублей на «Яндекс кошелек» злоумышленника. Молодой человек продиктовал «лжебанкирам» все данные карты, что позволило злоумышленникам завладеть 978 900 рублями.

По этим фактам возбуждено дело по статье УК РФ о мошенничестве, передает пресс-служба республиканского МВД.



Ранее в октябре Центробанк рассказал о новом виде хищения денег с банковских карт.

