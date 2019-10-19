День в истории: конец Столетней войны, отступление Наполеона, «черный понедельник»

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 19 октября. Сегодня отмечаются:



Албания — День беатификации матери Терезы.

В этот день произошли следующие значимые события:

1453 — капитуляция англичан в Бордо. Конец Столетней войны.

1812 — Наполеон покидает Москву.

1875 — в докладе на заседании физического общества при Петербургском университете Д.И. Менделеев выдвинул идею аэростата с герметичной гондолой для исследования высотных слоев атмосферы.

1901 — бразилец Альберто Сантос-Дюмон обогнул на 33-метровом дирижабле Эйфелеву башню, продемонстрировав управляемый полет на аппарате легче воздуха, и завоевав первый приз в 100 тысяч франков.

1918 — образована Трудовая коммуна немцев Поволжья, через пять лет ставшая Автономной республикой немцев Поволжья и ликвидированная в 1941 году.

1919 — в газете «Правда», в отделе «Страничка красноармейца», напечатано письмо с фронта «Прозрели!» за подписью заведующего политическим отделом Туркестанского фронта Д. Фурманова. Вся страна впервые узнала имя будущего автора «Чапаева».

1941 — в Москве введено осадное положение для подавления паники, анархии, мародерства и массового дезертирства и восстановления общественного порядка.

1943 — американский студент-микробиолог Альберт Шац, работавший под началом Зельмана Ваксмана, выделил антибиотик стрептомицин — первый препарат, принесший положительный эффект при лечении туберкулёза.

1954 — первое восхождение на Чо-Ойю, совершенное членами австрийской экспедиции Хербертом Тихи, Йозефом Йёхлером и шерпой Пасанг Дава Ламой.

1960 — начало экономической блокады Кубы — правительство США ввело эмбарго на торговлю с Кубой.

1987 — черный понедельник — биржевой крах 1987 года.

1999 — День образования ОАО «Туполев», в числе акционеров наряду с государством — ОАО «АНТК им. Туполева» и ОАО «Авиастар».

2002 — Жители Ирландии на референдуме проголосовали за вступление в Европейский союз 10 стран. Таким образом, ни одно из государств Евросоюза не воспользовалось правом вето на расширение ЕС. По предварительным данным, в Ирландии «за» высказались 60 процентов избирателей.

В этот день родились:

1899 — Мигель Анхель Астуриас (ум. 1974), гватемальский писатель («Сеньор Президент», «Ураган», «Глава погребенных» и др.), лауреат Нобелевской премии (1967).

1900 — Карел Павлик (убит в 1943), офицер армии Чехословакии, герой Сопротивления.

1916 — Эмиль Гилельс (ум. 1985), советский пианист, лауреат Ленинской премии.

1916 — Жан Доссе (ум. 2009), французский биолог, иммунолог, лауреат Нобелевской премии (1980, совм. с Б. Бенасеррафом и Дж. Снеллом).

1928 — Николай Игнатьевич Матузов (ум.2018) — один из ведущих советских российских юристов-правоведов, автор учебников по теории государства и права и более 200 научных работ

1929 — Игорь Новиков (ум. 2007), советский пятиборец, двукратный олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира.

1929 — Михаил Симонов (ум. 2011), генеральный конструктор ОКБ Сухого (с 1983), лауреат Ленинской премии (1976), Герой России.

В этот день умерли: