Итоги дня: новая утечка данных россиян, благоустройство реки Зай в Альметьевске, парки и веломаршруты вдоль Казанки

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 18 октября.

Исполком Казани изменит схему движения на Мамадышском тракте для борьбы с пробками. Планируется создать дополнительный перекресток с улицы Азата Аббасова на Мамадышский тракт. Работы должны быть закончены уже 31 октября.

В интернете вновь обнаружилась утечка данных россиян. На этот раз специалист по кибербезопасности Боб Дяченко нашел кредитные истории более 1 млн жителей РФ. Он рассказал, что получить эти данные удалось у бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс». База находилась в доступе с конца августа.

Сервис Avito опубликовал самые популярные запросы казанцев за III квартал 2019 года. Чаще всего они ищут квартиры, кроссовки и работу. Отмечается, что летом жители Казани чаще всего искали кроссовки. Обувь уступила лидерство жилью только с началом осени.

Министерство транспорта России работает над внедрением на федеральных трассах служб аварийных комиссаров. В их задачи будет входить оказание водителям технической и медицинской помощи, а также оформление ДТП. Сегодня такие службы работают на платных трассах России. В ее состав входит 63 экипажа, работающих в круглосуточном режиме.



В афганской провинции Нангархар на востоке страны ракеты попали в здание мечети во время пятничной молитвы. В результате взрыва обрушилась крыша здания. Как минимум 31 человек погиб и около 50 получили ранения.

Глава Альметьевска Тимур Нагуманов объявил о запуске международного архитектурного конкурса на разработку мастер-плана территории, прилегающей к Альметьевскому водохранилищу на реке Степной Зай. Планируется, что на благоустроенной территории должны появиться объекты экономики, сервиса, которые не будут вредить экологии, но будут востребованы горожанами. Кроме того, на месте может появиться причал для гидросамолетов, чтобы соединить Казань и Альметьевск между собой.

Проект Стратегии развития реки Казанки презентовали на Международном конгрессе World Urban Park Congress. Согласно ему, вдоль водохранилища появятся 12 новых парков и обновленные пешеходные и велосипедные маршруты на 60 км. Проект станет первым в России по комплексной разработке крупнейшей городской речной экосистемы.

Синоптики прогнозируют казанцам прохладную погоду в предстоящие выходные. В ночь с 18 на 19 октября в городе пройдет небольшой дождь. Днем температура воздуха составит 4—6 градусов, без осадков. В других районах Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. В воскресенье, 20 октября, в столице Татарстана потеплеет до +9 градусов, ветер будет дуть северо-восточный с переходом на южный умеренный.

