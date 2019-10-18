У жителей Ново-Савиновского района вода в кранах позеленеет

21 октября у жителей Ново-Савиновского района из кранов потечет зеленая вода. Это связано с работами по выявлению мест утечки теплоносителя.

Для этого в сетевую воду магистральных тепловодов от котельной «Савиново» введут краситель зеленого цвета Уранин-А.

Казанские тепловые сети просят жителей Ново-Савиновского района при обнаружении «зеленой воды», в том числе из кранов горячего водоснабжения, сообщать в диспетчерскую службу предприятия по телефону: (843) 291-87-95.

В Комитете жилищно-коммунального хозяйства отмечают, что данный краситель допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки, сообщает пресс-служба исполкома города.