Главное к утру: «Татспиртпром» зайдет на рынок Азербайджана, похищение колумбийца, новая должность Вафина

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро 18 октября.

«Татспиртпром» запустит разливной завод в Азербайджане. Это будет совместное предприятие с местным дистрибьютером Carchioglu Group. Татарстанская компания намерена занять до 20% рынка водки в стране.



Сразу после опровержения информации о похищении человека в центре Казани полиция рассказала о случае со студентом из Колумбии. Оказалось, что 13 октября трое уроженцев Узбекистана затолкали его в багажник и отвезли колумбийца в лесопосадку, где ограбили потерпевшего.



Бывший глава Минздрава Татарстана Адель Вафин получил новую должность. По слухам, его назначили на пост министра здравоохранения Московской области. С августа 2018-го он занимал пост медицинского директора ГК «Медси», входящей в АФК «Система».



«Нефтехимик» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл питерский СКА — 2:1. Это первая домашняя победа над СКА за последние 9 лет.



По сравнению с 2018 годом, число владельцев парковочных мест в Татарстане возросло на 118%, то есть более чем в два раза.

