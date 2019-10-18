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В Татарстане ожидается дождь и туман

06:18, 18.10.2019
В Татарстане ожидается дождь и туман
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 18 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Днем временами дождь. В отдельных районах туман.

Ветер юго-западный умеренный, ночью местами сильный порывами до 16 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

Максимальная температура ночью от +3°С до 8°С, днем от +6°С до +11°С. В Казани днем ожидается от +8°С до +11°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +7°С до +9°С.

Общество Татарстан
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