В Татарстане ожидается дождь и туман

В пятницу, 18 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Днем временами дождь. В отдельных районах туман.

Ветер юго-западный умеренный, ночью местами сильный порывами до 16 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

Максимальная температура ночью от +3°С до 8°С, днем от +6°С до +11°С. В Казани днем ожидается от +8°С до +11°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +7°С до +9°С.

