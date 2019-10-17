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Билялов о третьей шайбе «Йокерита»: «Вроде в меня летела, а смотрю она уже в воротах»

21:41, 17.10.2019
Билялов о третьей шайбе «Йокерита»: «Вроде в меня летела, а смотрю она уже в воротах»
Фото: ak-bars.ru

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов подвел итоги победного матча казанцев над «Йокеритом» (4:3 от).

«Самое важное, что выиграли, а ошибки потом посмотрю. Начали хорошо, потом игра перевернулась. Где-то мы ошибались, где-то соперник добавил, стали проигрывать борьбу, чуть не наказали нас.

В моменте с третьим голом он бросил, шайба отрикошетила, вроде в меня летела, а смотрю она уже в воротах», — приводит слова Билялова корреспондент «Реального времени».

СпортХоккей Татарстан
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