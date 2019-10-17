Билялов о третьей шайбе «Йокерита»: «Вроде в меня летела, а смотрю она уже в воротах»
Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов подвел итоги победного матча казанцев над «Йокеритом» (4:3 от).
«Самое важное, что выиграли, а ошибки потом посмотрю. Начали хорошо, потом игра перевернулась. Где-то мы ошибались, где-то соперник добавил, стали проигрывать борьбу, чуть не наказали нас.
В моменте с третьим голом он бросил, шайба отрикошетила, вроде в меня летела, а смотрю она уже в воротах», — приводит слова Билялова корреспондент «Реального времени».СпортХоккей Татарстан
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