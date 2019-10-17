Итоги дня: похищение в центре Казани, второй фонд защиты дольщиков в РТ, улица Путина в столице Татарстана

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 17 октября.

В Гражданском процессуальном кодексе РФ начали действовать поправки, упростившие процедуру взыскания задолженности с дачников. С октября эти изменения в законодательстве вступили в силу. Новые изменения позволяют взыскивать долги через мировой суд. Ранее садоводческим товариществам приходилось подавать для этого иск.

Активисты предложили разместить в центре Казани улицу, названную в честь президента РФ Владимира Путина. Для этого предлагается переименовать улицу Театральную. Пока эту идею поддержали только 111 человек. Позже казанский Кремль прокомментировал данное предложение. По словам Лилии Галимовой, подобная идея может быть принята в работу, если за нее выскажутся многие жители республики.

Также сегодня днем неизвестные похитили человека на улице Федосеевской в Казани, неподалеку от Дворца земледельцев. По сообщениям очевидцев, человека насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Однако позже МВД Татарстана рассказало, что это были всего лишь учения.

Президент Татарстана Рустам Минниханов занял третье место в октябрьском рейтинге глав регионов «Давыдов.Индекс». Индекс главы республики остался неизменным по отношению к сентябрю — 615. Первое место в рейтинге у мэра Москвы — Сергея Собянина, второе — у главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Собеседник, близкий к правительству региона, рассказал «Реальному времени», что Радий Хабиров будет совмещать должности главы Башкирии и и. о. премьер-министра Башкирии. По словам источника, это связано с тем, что федеральный центр не согласовывает на должность премьер-министра кандидатуру Андрея Назарова.

В Татарстане появится региональный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Это будет второй фонд помощи дольщикам. Действующий Фонд поддержки дольщиков РТ продолжает свою работу. Организация также будет участвовать в финансировании строительства проблемных объектов, предоставляя земельные участки.

ПАО «Татнефть» планирует вложить инвестиции в развитие нефтехимических проектов в объеме свыше 600 млрд рублей, компания также рассматривает возможности покупки активов за пределами Татарстана.

