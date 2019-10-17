МВД хочет получить отпечатки пальцев всех въезжающих в Россию иностранцев
МВД России прорабатывает документ, который обяжет всех иностранцев проходить процедуру дактилоскопии при въезде в страну. Эта обязанность будет распространяться на всех, вне зависимости от цели визита.
Заместитель главы ведомства Александр Горовой заявил, что норма позволит предотвратить въезд преступников и систематизировать имеющуюся базу данных.
Законопроект готовы поддержать в Госдуме, пишет «Коммерсант». Но депутаты хотят, чтобы в МВД учли все существующие проблемы в отрасли.
Представители рынка считают, что принятие закона снизит туристический поток на 15–20% и создаст проблему в использовании уже выданных электронных виз.
Ранее сообщалось, что российские пограничники получат мобильные устройства для
контроля паспортов и виз с возможностью проверки отпечатков пальцев.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым