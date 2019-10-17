МВД хочет получить отпечатки пальцев всех въезжающих в Россию иностранцев

МВД России прорабатывает документ, который обяжет всех иностранцев проходить процедуру дактилоскопии при въезде в страну. Эта обязанность будет распространяться на всех, вне зависимости от цели визита.

Заместитель главы ведомства Александр Горовой заявил, что норма позволит предотвратить въезд преступников и систематизировать имеющуюся базу данных.

Законопроект готовы поддержать в Госдуме, пишет «Коммерсант». Но депутаты хотят, чтобы в МВД учли все существующие проблемы в отрасли.

Представители рынка считают, что принятие закона снизит туристический поток на 15–20% и создаст проблему в использовании уже выданных электронных виз.

Ранее сообщалось, что российские пограничники получат мобильные устройства для

контроля паспортов и виз с возможностью проверки отпечатков пальцев.

