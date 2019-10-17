Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и дождь

В четверг, 17 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами небольшой дождь. Ночью и утром местами осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер юго-западный умеренный, днем местами сильный порывами до 16 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура ночью от +3°С до -2°С, днем от +5°С до +10°С. В Казани днем ожидается от +7°С до +9°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +5°С до +7°С.

