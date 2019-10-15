Итоги дня: World Urban Parks в Казани, экскурсия по моргу для будущих водителей, штраф за фейковую новость

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 15 октября.

В ежегодный рейтинг университетов QS «Страны Европы и Центральной Азии с переходной экономикой» вошли три вуза из Казани. Всего в число 350 лучших попали 17 учебных заведений из ПФО. Первым из приволжских вузов стал КФУ. Университет занял 36-ю строчку рейтинга. Среди всех представленных российских университетов казанский стал 11-м. Из казанских далее следует КНИТУ-КАИ. Университет вошел в топ-200, заняв 196-е место. За ним идет КНИТУ-КХТИ, который оказался в группе 201—210.

Депутат Госсовета Татарстана Дмитрий Самаренкин предложил отправлять получателей водительских прав на экскурсию в морги, чтобы те понимали, к чему может привести нарушение ПДД.



Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил поощрять регионы, в том числе финансово, где успешно реализуются мероприятия по охране лесов. В качестве положительного примера Медведев привел Татарстан.



В России впервые оштрафовали СМИ за фейковую новость. За злоупотребление свободой массовой информации суд предписал административный штраф издательскому дому «Момент истины» и его главному редактору Евгению Гнеушеву.



Команду Парков и скверов Татарстана пригласили поделиться опытом в Гарварде, рассказала помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова. Она пояснила, что коллеги из Соединенных Штатов считают это важным опытом и некоторые управленческие решения команды они хотели бы распространять.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении судей в России. В том числе он назначил нескольких председателей районных судов в Татарстане. Зеленодольский горсуд возглавил Азат Гильмутдинов. Председателем Мензелинского райсуда утвержден Искандер Ахмитзянов. В Московском райсуде Казани председателем официально стал Константин Галишников, в Ново-Савиновском райсуде — Александр Ковальчук. Также председателем Дрожжановского райсуда до достижения пенсионного возраста назначена Алсу Ракипова. Кроме того, назначены 10 судей в районных судах республики.



Башкортостан и Татарстан оказались в десятке лучших курортов России для катания на сноуборде. Аналитики портала «ТурСтат» отдали курорту «Абзаково» в Башкирии третью строчку рейтинга. Татарстанский курорт «Свияжские холмы» расположился ниже — на 10-й строчке.

В Казань на Всемирный конгресс World Urban Parks 2019 прибудут звезды архитектуры и ландшафтного дизайна. В числе участников создатель сингапурского парка Gardens by the Bay Киат В. Тан и Кен Смит, чье бюро разработало проект набережной Ист-Ривер.



Председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков прокомментировал фотографии в соцсетях, где показано, что на водительской панели автобуса маршрута №89 лежит кулек с насваем. По словам Темлякова, данная новость является очередным фейком.



Татарстан присоединился к историко-культурному туристскому проекту «Императорский маршрут». Наряду с республикой в состав пути вошли еще восемь российских регионов.



